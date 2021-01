Boxe: Mangiacapre sarà in raduno ad Assisi con la Nazionale Dal 29 gennaio al 7 febbraio si lavora in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi

Sono 10 gli azzurri convocati per il raduno in programma presso il Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi dal 29 gennaio al 7 febbraio. Sarà una raduno importante che darà continuità al lavoro fatto tra Sierra Nevada e Avellino dove in questi giorni si svolgeranno i tricolori assoluti.

Del gruppo che arriva dal collegiale all’estero fa parte Vincenzo Mangiacapre che sarà presente ad Assisi insieme a Manuel Fabrizio Cappai, Federico Serra, Patrick Cappai, Simone Spada, il sannita d’origine Giovanni Sarchioto, Remo Salvati, Remo Salvati, Simone Fiori, Mirko Carbotti e Vincenzo Fischetti. Il gruppo sarà seguito dal direttore tecnico Giulio Coletta, da Sumbu Kalambay e da Francesco Stifani.