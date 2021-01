Casertana, cambia ancora l'assetto dirigenziale Nota ufficiale del club rossoblù alla vigilia del derby al "Menti" contro la Juve Stabia

La Casertana ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il direttore sportivo Ivano Pastore per la risoluzione consensuale del contratto. "La società, ringraziando il diesse per il lavoro svolto, gli augura le migliori sorti professionali." si legge nella nota del club rossoblù, che domani (ore 15) sarà impegnato allo stadio "Menti" nel recupero della diciassettesima giornata del girone C di Serie C. La decisione era nell'aria, ormai, da settimane e rientra nel contesto che ingenerato la contestazione degli ultras nei confronti del presidente Giuseppe D'Agostino, verso cui i gruppi organizzati del tifo hanno puntato il dito, in praticolar modo, per aver affidato la gestione amministrativa all'ex direttore sportivo dei falchetti, Aniello Martone. Pastore era subentrato a sua volta a Salvatore Violante.