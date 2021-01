Casertana, ecco Rosso. Ufficiale anche un'usciita L'attaccante scuola Torino: "Prima esperienza al sud, sarà uno stimolo ulteriore"

La Casertana ha ingaggiato Simone Rosso. L'attaccante, classe '95, arriva dal Mantova con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Rosso è cresciuto nel settore giovanile del Torino, con cui ha conquistato lo storico scudetto Primavera nella stagione 2014/2015, fino ad arrivare all’esordio in Serie A con la squadra allenata da Giampiero Ventura. Successivamente il passaggio in B al Brescia e le esperienze in Serie C con Alessandria, Reggiana e Pro Vercelli.

“Sono entusiasta e non vedo l’ora di scendere in campo e ringrazio il presidente D’Agostino per questa opportunità. Ho guardato in tv la partita contro la Juve Stabia. Al di là della vittoria, ho visto una squadra con idee di gioco, compatta e con un’anima forte. Questo non fa altro che aumentare la mia voglia di esserci. Sarà la mia prima volta al sud e questo rappresenta uno stimolo ulteriore.” ha commentato Rosso attraverso il sito internet ufficiale dei falchetti.

La Casertana ha, inoltre, formalizzato il rientro anticipato all’AS Roma, dal prestito in rossoblù, del difensore Lorenzo Valeau.