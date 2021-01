Casertana, s'interrompe la striscia positiva: ko a Foggia D'Andrea decide la sfida allo "Zaccheria" con un gol al 16'. Al 93' espulso Buschiazzo

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della Casertana, così come quella dei risultati utili di fila. Allo “Zaccheria” decide un gol al 16' di D'Andrea. Al 93', espulso Buschiazzo per una gomitata ai danni di Dell'Agnello. Mercoledì, alle 12,30, i falchetti, scivolati di nuovo fuori dalla zona playoff per effetto del successo (3-1) della Virtus Francavilla sulla Turris, ospiteranno il Potenza.

Il tabellino.

Foggia - Casertana 1-0

Marcatore: pt 16’ D'Andrea.

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, D’Andrea (9’ st Garofalo), Salvi, Vitale (26’ st Balde), Di Jenno (37’ st Agostinone); Curcio (26’ st Morrone), Dell’Agnello. A disp.: Jorio, Di Masi, Raggio Garibaldi, Moreschini, Pompa, Cardamone, Tomassini, Turi. All.: Marchionni.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic (15’ Rosso), Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Varesanovic (40’ st Longo), Matese (15’ st Polito), Santoro; Icardi, Cuppone, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, Castaldo, De Vivo, De Lucia, Rillo, Longo. All.: Guidi.

Arbitro: Fontani della sezione di Siena. Assistenti: Bahri della sezione di Sassari e Piazzini della sezione di Prato. Quarto ufficiale: Centi della sezione di Viterbo.

Note: Al 48' st espulso Buschiazzo per condotta violenta. Ammoniti: D’Andrea, Curcio, Dell’Agnello, Icardi, Germinio, Carillo. Angoli: 1-3. Recupero: pt 2', st 4'.