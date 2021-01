La Turris cade ancora, festa Virtus Francavilla: 3-1 Corallino sotto di due gol all'intervallo, nella ripresa Longo riapre i conti, ma Zenuni li chiude

Seconda battuta d'arresto consecutiva per la Turris, a secco di vittorie da quattro giornate di fila, sconfitta in trasferta per 3-1 dalla Virtus Francavilla. Padroni di casa avanti con Vazquez, che si presenta dagli undici metri per fallo di mano di Di Nunzio. Tre giri di lancette più tardi magia di Ciccone. Nella seconda frazione di gioco Longo rimette in partita i corallini su traversone di Rainone, ma Zenuni chiude i conti con un beffardo lob in contropiede. Mercoledì, alle 15, Turris - Viterbese.

Il tabellino.

Virtus Francavilla - Turris 3-1

Marcatori: pt 42' Vazquez (rig.), 44' Ciccone; st 17' Longo, 40' Zenuni.

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Calcagno, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo (42' st Carella), Castorani (36' st Zenuni), Franco, Tchetchoua, Nunzella (36' st Sparandeo); Ciccone (17' st Maiorino), Vazquez (42' st Adorante). A disp: Crispino, Negro, Celli, Buglia, Magnavita, Volpe. All.: Trocini.

Turris (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini (1' st D'Ignazio); Da Dalt, R. Fabiano (1' st Persano), Signorelli (28' st Alma), Franco (12' st Longo), Esempio; Romano; Pandolfi (31' st Ventola). A disp.: Lonoce, Barone, Loreto, Lame, Giannone, Carannante, D'Alessandro. All.: F. Fabiano.

Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1. Assistenti: Marchetti della sezione di Trento e Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto ufficiale: Mastrodomenico della sezione di Matera.

Note: Ammoniti: Tchetchoua, Lorenzini, Di Nunzio, Pambianchi, Pandolfi, Di Cosmo, Esempio, Zenuni. Gara a porte chiuse.