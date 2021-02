Casertana, ecco Matos in prestito dall'Ascoli Trasferimento a titolo temporaneo per l'attaccante classe 2000

La Casertana ha ufficializzato l'accordo con l'Ascoli per il prestito fino a fine stagione di Ricardo Matos. Il club rossoblu ha comunicato "di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Manuel Pinho Matos, più semplicemente conosciuto come Ricardo Matos. L’attaccante classe 2000 arriva dall’Ascoli a titolo temporaneo. Portoghese, cresciuto con il Benfica dai 7 ai 19 anni, per poi approdare in terra marchigiana nell’agosto del 2019".

"Sono felicissimo ed orgoglioso che la Casertana abbia riposto in me tanta fiducia. - ha spiegato Matos - È una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità. Sono qui per aiutare la squadra e divertirmi giocando. Il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. La Casertana ha già dato un segnale, facendo capire con gli ultimi risultati che è sulla strada giusta. Sono un attaccante che ama avere il pallone tra i piedi, giocare, fare gol. Non sono certo uno che sta lì in attesa che arrivi un pallone giocabile. Sono dinamico ed amo sempre essere nel vivo dell’azione".

Foto: sito ufficiale casertanafc.it