Casertana, tutti negativi al secondo ciclo di tamponi Ulteriori controlli dopo la positività al Covid-19 di un componente dello staff rossoblù

La Casertana ha comunicato che i componenti del "gruppo squadra" sono tutti negativi al secondo ciclo di tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti i tesserati in seguito alla positività registrata nello staff rossoblu nelle scorse ore. Alle 15 il calcio d'inizio della gara casalinga con la Virtus Francavilla, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C.