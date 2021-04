Boxe, Russo: "Tokyo? Ci credo. Voglio fare questo record" Il pugile di Marcianise non molla e fa anche un bilancio delle precedenti edizioni.

Il pensiero è sempre rivolto all’ultima impresa di una bella carriera. Tokyo è l’obiettivo. L’ossessione sportiva con cui chiudere un percorso. Esserci non sarà facile. Il regolarmente di qualificazione è complicato ma Clemente Russo non molla. Nella video chat con Eurosport l’ha ribadito.

“Ci sto sperando con tutto me stesso. Ho speso quattro anni più uno per riuscirci, nessuno ha fatto cinque Olimpiadi nel pugilato. Voglio provarci con tutto me stesso. Ho tolto tanto tempo alle mie bimbe e a mia moglie inseguendo questo traguardo. Voglio fare questo record”.

La storia Olimpica di Clemente Russo è più che positiva con due argenti, anche se un pizzico di rammarico per non aver vinto il metallo più pregiato c’è ancora. “Rifarei tutto quello che ho fatto, magari migliorando i risultati. Gli errori ci possono stare, siamo essere umani. A Pechino l’oro mi è stato rubato, a Londra ho perso contro un pugile forte. Nel pugilato il secondo posto è una sconfitta. Ho dato comunque il giusto peso alle medaglie che ho vinto”.

Un peso specifico notevole lo avrebbe anche l’ultima qualificazione. La speranza è ancora viva, Clemente Russo ci proverà fino alla fine.