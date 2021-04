Casertana, debacle a Viterbo (5-2) Seconda sconfitta consecutiva per i falchetti, decimi in classifica con 41 punti

La Casertana va ko nel posticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Debacle contro la Viterbese per i falchetti con il finale di 5-2. Avvio di gara da botta e risposta con il vantaggio laziale ad opera di Mbende e la replica di Pacilli al 9'. La Viterbese conquista un penalty, ma Tounkara sbaglia dagli undici metri al 43'. I padroni di casa sono però abili a costruire il nuovo vantaggio con Murilo nel recupero della prima frazione di gioco, ma il colpo rimediato poco prima dell'intervallo, anche con l'espulsione di Del Grosso, non condiziona la Casertana, abile a rilanciarsi subito: ci pensa Matos a realizzare il gol del pari, il 2-2 al 55', ma i falchetti si perdono sul più bello. In quattro minuti, dal 19' al 23' della ripresa, Simonelli e Tounkara piazzano il doppio colpo per la vittoria dei leoni. Tassi firma il definitivo 5-2 al 91'.

Serie C - Trentacinquesima Giornata

Viterbese-Casertana 5-2

Marcatori: 2’pt Mbende (V), 9’pt Pacilli (C), 46’pt Murilo (V), 10’st Matos (C), 19’st Simonelli (V), 23’st Tounkara (V), 46’st Tassi (V)

Viterbese: Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri (42’st Bianchi), Urso; Adopo (21’st Besea), Salandria, Palermo (22’pt Ammari, 42’st Bezziccheri); Simonelli (21’st Tassi), Tounkara, Murilo. All. Maurizi. A disp. Bisogno, De Santis, Falbo, Rossi, Zanon, Menghi M., Porru

Casertana: Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Santoro; Rosso, Icardi (21’st Turchetta), Matese (36’st Longo), Pacilli (21’st Izzillo); Matos (21’st Castaldo). All. Guidi. A disp. Dekic, Zivkovic, Ciriello, De Vivo, Varesanovic, Bordin, Polito, Rillo

Arbitro: Fiero (assistenti Abruzzese e Spina, quarto ufficiale Pirrotta)

Note: al 43′ Tounkara (V) sbaglia un calcio di rigore

Espulsi: 47’pt Del Grosso (C)

Ammoniti: Camilleri, Murilo, Daga (V), Icardi (C).

Recupero: 2′ pt, 4’st