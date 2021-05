Juve Stabia - Casertana, la probabile formazione dei falchetti Serie C, primo turno playoff fase gironi. Rientra un attaccante, out un centrocampista

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Federico Guidi per Juve Stabia – Casertana, valida per il primo turno della fase gironi dei playoff, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Rientra Turchetta, out De Lucia; Dekic, per scelta tecnica, ed i lungodegenti Konate e Matarese. I falchetti, che hanno chiuso la stagione regolare al decimo posto in classifica, devono vincere entro il novantesimo per evitare l'eliminazione e qualificarsi al secondo turno della fase gironi dove incontrerebbero, sempre in trasferta, il Bari.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avella, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Ciriello, Del Grosso, Hadziosmanovic, Polito, Rillo.

Centrocampisti: Bordin. Icardi, Izzillo, Matese, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cuppone, De Sarlo, Longo, Matos, Pacilli, Rosso, Turchetta.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Santoro, Icardi; Rosso, Cuppone, Pacilli. A disp.: Zivkovic, Ciriello, Polito, Rillo, Matese, Bordin, Varesanovic, Castaldo, Matos, Longo, Turchetta, De Sarlo. All.: Guidi.