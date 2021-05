Playoff Serie C, ecco gli accoppiamenti del primo turno Ventotto squadre pronte a contendersi un posto in Serie B: il riepilogo delle squadre qualificate

Giù il sipario sul campionato di Serie C. Ecco la griglia playoff dei tre gironi, per il via agli spareggi promozione: 28 squadre sono pronte a contendersi un posto in Serie B.

Serie C, playoff 2020/2021

Girone A (Como promosso in Serie B)

Primo turno (9 maggio): Pro Patria - Juventus Under 23, Lecco - Grosseto, Albinoleffe – Pontedera.

Secondo turno (12 maggio): Pro Vercelli (contro la qualificata, dopo il primo turno, peggio classificata in campionato).

Primo turno nazionale (16 e 20 maggio): Renate.

Secondo turno nazionale (24 e 28 maggio): Alessandria.

Girone B (Perugia promosso in Serie B)

Primo turno (9 maggio): Triestina - Virtus Verona, Cesena - Mantova, Matelica - Sambenedettese.

Secondo turno (12 maggio): Feralpisalò (contro la qualificata, dopo il primo turno, peggio classificata in campionato).

Primo turno nazionale (16 e 20 maggio): Sudtirol e Modena (migliore quarta tra i tre gironi).

Al secondo turno nazionale (24 e 28 maggio): Padova.

Girone C (Ternana promossa in Serie B)

Primo turno (9 maggio): Juve Stabia - Casertana, Catania - Foggia, Palermo - Teramo.

Secondo turno (12 maggio): Bari (contro la qualificata, dopo il primo turno, peggio classificata in campionato)

Primo turno nazionale (16 e 20 maggio): Avellino.

Secondo turno nazionale (24 e 28 maggio): Catanzaro.