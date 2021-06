Casertana, ecco la sede del ritiro Dal 19 al 23 luglio prima fase allo stadio "Pinto", poi la partenza alla volta della sede designata

Dopo aver concluso la stagione 2020/2021 qualificandosi ai playoff e venendo eliminata al primo turno della fase del girone pareggiando 1-1, al "Menti", contro la Juve Stabia, la Casertana veleggia verso la prossima annata agonistica e pianifica i vari step del prossimo pre-campionato. Il club rossoblù definito le date della preparazione estiva, che darà inizio alla nuova avventura in Serie C dei falchetti. Adesso è ufficiale: il programma di lavoro sarà diviso in due fasi. La prima, dal 19 al 23 luglio, avrà luogo allo stadio "Pinto" di Caserta. Un pre-ritiro che servirà a radunare i calciatori, a effettuare test e visite mediche di rito. Dal 24 luglio la Casertana sarà a Roccaraso, in provincia de L'Aquila, località scelta nuovamente come sede del ritiro pre-stagionale dopo l’ottima accoglienza ricevuta nel 2018 e nel 2019. Qui mister Federico Guidi ed il suo staff lavoreranno sino al 7 agosto presso l’impianto sportivo del comune abruzzese, alloggiando presso l’Hotel Sporting. Scatta già il conto alla rovescia.