Casertana, silenzio stampa in attesa di ufficialità Comunicato del club rossoblu dopo le voci di mancata fideiussione nell'iscrizione

"La Casertana FC indice il silenzio stampa fino a nuove disposizioni. Sarà premura della proprietà informare in maniera ufficiale coloro che hanno a cuore le sorti dei colori rossoblu circa l’evolversi delle vicende relative al club": ecco il comunicato della Casertana dopo le voci di mancata fideussione nei documenti presentati per l'iscrizione al campionato di Serie C 2021/2022 e che risulta decisiva per le sorti della società presieduta da Giuseppe D'Agostino. Nella giornata di ieri, la Lega Pro ha reso noto l'acquisizione di cinquanta domande regolari e di una priva della fideiussione, necessaria nei termini perentori per la partecipazione al torneo di terza serie. La Casertana attenderà l'ufficialità dell'esclusione e delle comunicazioni da parte della Lega Pro, fissate per il prossimo 8 luglio.