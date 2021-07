Boxe: Clemente Russo lascia l'attività agonistica "La boxe mi ha dato tanto, continuerò in questo mondo facendo l'allenatore".

Doveva essere la sua quinta Olimpiade ma così non è stao. Clemente Russo non ha coronato il suo sogno e oggi ha dato l’addio all’attività agonistica rivelando un piccolo particolare su quel forfait al pre Olimpico di Londra che gli è costato carissimo.

“Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Dove io non ho potuto partecipare perché alle qualificazioni olimpiche (marzo 2020 a Londra ndr) avevo il covid. Volevo salire sul ring per l’ultima volta insieme a voi ma non per dirvi addio ma solo arrivederci. Da domani non mi vedrete più a centro del quadrato, sarò al di fuori, all’angolo, vicino a tanti giovani. Cercherò di vincere anche da allenatore. Dovessi nascere di nuovo farei le stesse scelte. Ho dato tanto alla boxe e la boxe ha dato tanto a me. Avrei voluto terminare in maniera diversa, con record della quinta Olimpiade. Non ci sono riuscito ma ho tanto ancora da dare. Ci vedremo presto, ma in altre vesti. Ciao uagliù”.

Parole intense che chiudono la carriera agonistica di Tatanka, che saluta con due titoli mondiali e altrettanti argenti Olimpici.