Casertana, ufficiale il ricorso al TAR Il club rossoblù ricorre alla giustizia amministrativa per disputare il prossimo campionato di C

La Casertana va avanti per la sua strada nella speranza di poter disputare il campionato di Serie C 2021/2022. Il club rossoblù, escluso per aver sforato i termini perentori per la presentazione della fideiussione a corredo della domanda di iscrizione, è pronto a rivolgersi alla giustizia amministrativa per veder riconosciuto il diritto a partecipare alla categoria, che era stata difesa sul campo, nella scorsa stagione: dopo aver centrato la salvezza, la corsa dei falchetti si era fermata solo nel primo turno della fase del girone dei playoff. Il ricorso al TAR è ufficiale: "Recepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, la Casertana FC preannuncia ricorso presso il TAR del Lazio. Il club rossoblu ha dato immediato incarico ai propri legali ribadendo, così, la sua ferma volontà di percorrere tutte le strade possibili, pur di far valere le proprie evidenti ragioni e di difendere il diritto della Casertana FC e della città di Caserta a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C" si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Casertana.