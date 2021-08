Casertana, addio Serie C. Adesso è ufficiale: il TAR respinge il ricorso I falchetti ripartiranno dalla Serie D o dall'Eccellenza, la palla passa al sindaco Marino

Adesso è ufficiale. Fine della corsa per la Casertana. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, tramite decreto, ha reso noto di aver respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso presentato dalla club rossoblù avverso l'esclusione dal campionato di Serie C 2021/2022, a causa dello sforamento dei termini perentori per la presentazione della fideiussione a corredo della domanda di iscrizione. Un verdetto che era stato confermato anche dalla Cassazione della giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia del Coni. Fissata la trattazione collegiale, in camera di consiglio, il prossimo 6 settembre. Non resta che ripartire dalle dilettantismo: se sarà Serie D o Eccellenza lo si scoprirà nelle prossime ore. Resta da capire con quale proprietà la Casertana inizierà il suo nuovo corso. Il presidente D'Agostino aveva manifestato la sua eventualità di non mollare la presa anche in caso di semaforo rosso dal TAR. La palla passa al sindaco Marino, chiamato a far risorgere dalle proprie ceneri i falchetti e a salvaguardare il progetto per la costruzione del nuovo stadio "Pinto".