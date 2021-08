Casertana, nuovo semaforo rosso dal TAR Respinta anche una richiesta "aggiunta". Ecco come può ripartire il calcio a Caserta

Nuovo semaforo rosso dal TAR per la Casertana. Dopo aver respinto la richiesta attraverso cui il club rossoblù chiedeva l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che aveva confermato l'estromissione della società presieduta da Giuseppe D'Agostino al campionato di Serie C 2021/2022 (sforato il termine, perentorio, per la presentazione della fidueiussione a corredo della domanda di iscrizione), il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con un nuovo decreto monocratico, ha respinto anche la richiesta “aggiunta” di annullamento d'urgenza del provvedimento attraverso cui la FIGC avrebbe dato avvio alla procedura per la partecipazione della società “Città di Caserta” al Campionato di Serie D, in conseguenza proprio del mancato riconoscimento della Licenza Sportiva alla Casertana F.C.. Il calcio a Caserta potrà, dunque, ripartire dalla Serie D, ma con una nuovo club in discontinuità rispetto al recente passato. Nel corso di un vertice in Comune, con una delegazione di tifosi e il sindaco Marino, D'Agostino aveva manifestato la volontà di ripartire anche dalla LND qualora ve ne fosse stata la necessità.