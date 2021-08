La Casertana FC ripartirà dalla Serie D, è ufficiale Il TAR del Lazio ha accolto la richiesta subordinata relativa all'ammissione in sovrannumero

In data odierna il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata dalla Casertana FC, con riferimento alla mancata ammissione al campionato di Serie C 2021/2022, ma ha, nel contempo, accolto la richiesta subordinata per l’ammissione in Serie D in sovrannumero. Il club rossoblù, estromesso dalla Terza Serie Nazionale per aver sforato i termini perentori per la presentazione della fideiussione a corredo della domanda di iscrizione, ripartirà, dunque, dalla sua storica società e dal presidente Giuseppe D'Agostino. Il numero uno dei falchetti, che aveva manifestato sin dalle prime difficoltà la volontà di ripartire dai dilettanti, manifestandola nel corso di un colloquio in Comune con il sindaco Carlo Marino e di una delegazione di supporter, potrà, dunque, provare a cancellare la brutta pagina puntando alla risalita nel professionismo. Negli scorsi giorni D'Agostino aveva incassato il sostegno del gruppo dei Fedayn Bronx, zoccolo duro del tifo casertano, Tra scetticismo e voglia di riscatto, la Casertana proverà a risorgere dalle proprie ceneri.