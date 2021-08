Casertana, ecco il nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno Dopo Accardi direttore sportivo, scelto anche il tecnico per tentare la scalata dalla Serie D alla C

Prende forma la nuova Casertana FC. Dopo aver affidato a Guglielmo Accardi il ruolo di direttore sportivo, è stato assegnato anche l’incarico di allenatore della prima squadra: la panchina dei falchetti è stata affidata a Vincenzo Maiuri. Per il tecnico milanese si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2012/2013 culminata con la finale playoff di Serie D che permise ai falchetti di conquistare la Lega Pro attraverso il ripescaggio.

“È un’emozione fortissima tornare a Caserta. Non ho mai dimenticato quella cavalcata e poter tornare a lavorare per questi colori è motivo di grande orgoglio. A noi il compito di lavorare silenziosamente e far parlare il campo. Darò tutto me stesso ed altrettanto pretenderò da tutti coloro che prenderanno parte a questa avventura. La partenza ritardata non deve essere certo un alibi. Tutti sappiamo che Caserta e la Casertana meritano ben altri palcoscenici, per questo dobbiamo onorare in ogni modo questa maglia e la gente che la ama profondamente” ha dichirato Maiuri attraverso il sito ufficiale del club rossoblù.