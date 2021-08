Boxe: tragedia a Caserta, Gennaro ha perso la vita a 18 anni Nella notte il giovane Leone è rimasto coinvolto in una rissa. Il cordoglio della Fip: Ciao campione

Una notizia tremenda ha scosso il mondo del pugilato campano e italiano. Nella notte nel centro di Caserta ha perso la vita il diciottenne Gennaro Leone, pugile della ASD Energy Boxe Caserta. Il giovane atleta è stato accoltellato ad una gamba e all'addome arrivando in condizioni critiche in ospedale dove i medici non sono riusciti ad evitare il peggio.

A dare la notizia è stata la Federazione Pugilato Italiana che attraverso i propri canali social ha voluto ricordare un suo tesserato venuto a mancare in una situazione che dovrà essere chiarita al più presto. "Che la terra ti sia lieve, piccolo Campione. Il mondo pugilistico Nazionale si stringe attorno alla famiglia Leone e alla ASD Energy Boxe Caserta per la scomparsa di Gennaro. RIP Campione".