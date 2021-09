Serie D, Casertana nel girone H: ecco le avversarie Falchetti con Nocerina, Nola, Mariglianese, San Giorgio e Sorrento, compagini pugliesi e lucane

La Casertana ripartirà dal girone H di Serie D. Sono stati svelati nel pomeriggio i raggruppamenti in vista della stagione 2021/2022 della LND. I falchetti dovranno vedersela con formazioni campane, pugliesi e lucane. Una serie di gare che si preannunciano particolarmente impegnative dal punto di vista dell'agonismo e del calore delle tifoserie con cui i rossoblù andranno a confrontarsi nei prossimi mesi. Coltello tra i denti e voglia di lottare su ogni pallone dovranno caratterizzare l'atteggiamento degli uomini di Maiuri, che avranno il duro compito di provare l'immediata risalita in Serie C, in seguito alla mancata iscrizione, dovendo, però, colmare il gap per la partenza in ritardo. Ecco, dunque, le squadre che prenderanno parte al prossimo girone H. Sul fronte campano, oltre alla Casertana, ci saranno altre due nobili decadute, la Nocerina e il Nola, che saranno accompagnate, sul fronte delle compagini regionali, da Mariglianese, San Giorgio e Sorrento. A seguire: Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Francavilla, Gravina, Lavello, Molfetta, Nardò, Rotonda, Team Altamura e Virtus Matino.