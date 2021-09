Casertana, doccia gelata al 95': il Fasano riagguanta il pari al 95' Serie D, girone H, finisce 1-1 la gara valida per la seconda giornata

Beffa al 95' per la Casertana nella seconda giornata del girone H di Serie D. I falchetti, passati in vantaggio al 13' del secondo tempo con Vacca, sono stati riacciuffati all'ultimo respiro da Corvino. Gli uomini di Maiuri salgono a quota 4 punti in classifica.

Il tabellino.

Fasano - Casertana 1-1

Marcatori: st 13' Vacca, 50' Corvino.

Fasano (4-2-3-1): Suma; Del Col, Gorzelewsky, Camara, Taddeo (36’ st Calabria); Capomaggio, Lucchese (21’ st Bernardini); Battista(21’ st Gomes Forbes), Corvino, Calemme (32’ st Richella); Trovè (36’ st D’Addabbo). A disp.: Leone, Mucedero, Bianco, Losavio. All.: Mosca.

Casertana (4-3-3): Trapani; Di Somma, Rainone, Vacca(46’ st Maresca), Licciardi; Sambou (10’ st Nicolau), Monti, Feola (29’ st Vicente); Cusumano (34’ st Felleca), Tufano, Carannante (15’ st Chinappi). A disp.: Sarracino, Roscini, Rossi, Capitano. All.: Maiuri.

Arbitro: Sacchi della sezione di Macerata.

Note: Ammoniti Gonzelewski, Trovè, Tufano, Rainone. Angoli: 7-3. Recupero: pt 1', st 7'. Spettotori: 400 circa.