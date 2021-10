Casertana, secondo pari di fila: 1-1 con il Team Altamura Liccardi riprende Baradji nella terza giornata del girone H di Serie D

La Casertana pareggia in rimonta nella terza giornata del girone H di Serie D, fermata dal portiere Giuliani in stato di grazia: al "Pinto" 1-1 con il Team Altamura. Reti di Baradji nel primo tempo e di Liccardi nella ripresa. Per i falchetti secondo pari di fila.

Il tabellino.

Casertana - Team Altamura 1-1

Marcatori: pt 22’ Baradji; st 37’ Liccardi.

Casertana (4-3-3): Trapani; Tufano, Di Somma, Rainone, Monti; Vacca (43’ st Carannante), Feola (27’ st Maresca), Chinappi (17’ st Vicente); Cusumano (27 ’st Mansour), Liccardi, Sambou (8’ st Sansone). A disp.: Sarracino, Felleca, Nicolau, Capitano. All.: Maiuri.

Team Altamura (3-4-3): Giuliani; Sales, Mattera, Moser; Clemente, Baradji, Monaco, Ziello; Cancelliere (12’ st Massari), Tedesco (31 ’st Kabine), Zerbo (12’ st Caruso). A disp.: Spina, De Vivo, Romano, Russotto, Molinaro, Errico. All.: Pezzella.

Arbitro: Cevenini della sezione di Siena.

Note: Ammoniti: Cusumano, Tufano, Tedesco, Giuliani, Clemente. Angoli: 5-5 Recupero: pt 2', st 6'. Spettatori: 600 circa.