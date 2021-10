Casertana, Favetta e Felleca ribaltano il Nardò: blitz dei falchetti Uno-due micidiale negli ultimi 10 minuti di gioco, i rossoblù protagonisti nel girone H di Serie D

Favetta e Felleca ribaltano il Nardò passato in vantaggio al 39' del primo tempo con Porcardo. Blitz dell Casertana nella sesta giornata del girone H di Serie D. Dopo la mancata iscrizione in Serie C i falchetti continuano a sorprendere nonostante l'avvio in ritardo rispetto alle altre squadre inserite nel proprio raggruppamento.

Il tabellino.

Nardò – Casertana 1-2

Marcatori: pt 39' Porcaro; st 35' st Favetta, 39' st Felleca.

Nardò (3-5-2): Petrarca; De Giorgi, Porcaro, Dorini (30' st Palazzo); Cancelli, Mengoli, Van Rensbeeck, Mancarella (20' st Valzano); Masetti; Cristaldi, Mariano. A disp.: Centonze, Cavaliere, Lezzi, Morleo, Mileto, Alfarano, Puntoriere. All.: Ciullo.

Casertana (3-4-3): Trapani; Pambianchi, Rainone, Chinappi (12' st Maresca); Vacca, Vicente (34' st Nicolau), Mansour, Monti; Cusumano (12' st Felleca), Favetta, Tufano. A disp.: Sarracino, Sambou, D'Ottavi, Capitano, Carannante, Alouan. All.: Maiuri.

Arbitro: Caruso della sezione di Viterbo.

Note: Ammoniti: Masetti, Vicente. Recupero: pt 1', st 5'.