Juvecaserta Academy - Pallacanestro Salerno, cambia il palasport La decisione è scaturita dalla difficoltà di apertura al pubblico del palasport cittadino

Nella giornata di ieri aveva rinnovato l'appello alla Provincia per ottenere in breve tempo la certificazione di agibilità del Palasport di Viale Medaglie d'Oro. La Juvecaserta Academy ha comunicato il cambio di parquet per la sfida contro la Pallacanestro Salerno, in programma domani alle 19.

Dalle porte chiuse di Caserta alle porte aperte di Mondragone. Il Palasport di via Fantini ospiterà la gara casalinga della Ble Juvecaserta. "La decisione è scaturita dalla perdurante difficoltà di apertura al pubblico del palasport di viale Medaglie d’Oro e dalla volontà di aderire alle richieste in tal senso pervenute da una parte della tifoseria casertana. - ha spiegato il club con una nota ufficiale - La Ble Juvecaserta Academy, con l’occasione, esprime il più sincero ringraziamento alla Fugigreno Mondragone per la ospitalità concessa e per la disponibilità mostrata nei suoi confronti nel mettere a disposizione la struttura e consentire la disputa della gara a porte aperte, nel rispetto della vigente normativa anti-covid. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società".