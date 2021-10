Tiro a volo, Cassandro si gioca il bronzo nella specialità dello Skeet Il ragazzo di Capua ha fatto vedere ottime cose alla President Cup sull'isola di Cipro.

Sull’isola di Cipro è in corso la President Cup, evento attesissimo dopo l’avventura olimpica. In pedana nella città di Larnaka, sono presenti i migliori tiratori al mondo. Nella specialità maschile dello Skeet, ottima prestazione della squadra italiana con il ragazzo di Capua Tammaro Cassandro e il campione olimpico di Rio de Janeiro Gabriele Rossetti. Di assoluto livello la prestazione del Carabiniere di Capua, quarto nel turno di qualificazione con 50/50 e +2 +46 negli spareggi. Nella semifinale 2 ha strappato il biglietto per la finalissima con 22/25 garantendosi la corsa al bronzo. Per l’oro e l’argento duelleranno il kuwaitiano Abdullah Alrashidi e lo statunitense Vincent Hancock.

Per Tammaro Cassandro si tratta di una grande risposta dopo la prova di Tokyo, dove nonostante una buona fase iniziale, non è riuscito a lottare per la medaglia uscendo troppo presto dai giochi. Ma la prima esperienza Olimpica è sempre delicata e questi risultati confermano il valore del ragazzone campano che, come vero obiettivo, ha quello di ripresentarsi sotto il sacro fuoco di Olimpia a Parigi 2024 per portare a casa qualcosa di molto bello e importante.