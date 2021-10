Casertana, doccia gelata al 95': 2-2 con l'Audace Cerignola Falchetti avanti due volte, prima con Favetta, poi con Rainone, ma ripresi da Malcore e Achik

Pari beffa per la Casertana nell'ottava giornata del girone H di Serie D. I falchetti, terzi in classifica a quota 16 punti, sono stati riacciuffati al 95' dall'Audace Cerignola. Al "Pinto" in gol anche Favetta, Malcore, su calcio di rigore, e Rainone.

Il tabellino.

Casertana - Audace Cerignola 2-2

Marcatori: pt 22' Favetta, 26' Malcore (rig.), 45' Rainone; st 50’ st Achik.

asertana (4-3-3): Trapani; Tufano, Pambianchi, Rainone, Monti; Vacca, Vicente, Maresca (23’ st Cusumano); Mansour (23’ st Carannante), Favetta (22’ st Di Somma), Felleca (12’ st Liccardi). A disp.: Sarracino, Chinappi, Sansone, D'Ottavi, Capitano. All.: Maiuri.

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico; Russo (16’ st Achik), Allegrini (1’ st Manzo), Sirri, Dorval; Maltese (30’ st Longo), Tascone (23’ st Agnelli); Basile, Mincica, Loiodice (49’ st Palazzo); Malcore. A disp.: Brescia, Silletti, Muscatiello, Vitiello. All.: Pazienza.

Arbitro: Iannello della sezione di Messina.

NOTE: spettatori: 1500. Ammoniti: Vicente, Vacca, Tufano (C); Maltese (A). Angoli: 0-6. Recupero: 1 pt; 6 st