Boxe, Mondiali: eliminati i campani Di Serio e Mangiacapre I due atleti sono stati sconfitti all'esordio e per loro la competizione iridata è già finita.

La Stark Arena di Belgrado, scenario dei trionfi estivi delle Nazionali di basket e volley, non ha sorriso ai ragazzi di Marcianise Vincenzo Mangiacapre e Raffaele Di Serio. Il veterano era tra i più attesi nella categoria dei 67 kg. Dall’altra parte del ring c’era il pugile mongolo Baatarsukh, avversario che sulla carta doveva essere alla portata di “murzett”. Così però non è stato. Mangiacapre ha iniziato bene il match, ha fatto vedere ai giudici le proprie qualità nella prima ripresa portata a casa senza problemi. Dalla seconda però la musica è cambiata.

Baatarsukh ha preso il sopravvento, è riuscito a portare più colpi e ha vinto meritatamente l’incontro. Per il campione di Marcianise continua il periodo negativo dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi. Sconfitta anche per Raffaele Di Serio della categoria dei 57 kg al cospetto del brasiliano Do Nascimento che si è imposto col risultato di 4-1.

"Di Serio ha fatto un buon match" ha spiegato a fine giornata coach Emanuele Renzini. “Va considerato che nell'ultimo anno è stato praticamente fermo. Ha cominciato bene nella prima ripresa, poi è calato nelle ultime due”.