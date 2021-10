Boxe, Mangiacapre lascia i dilettanti con un commovente messaggio Il campione di Marcianise saluta e ringrazia dopo l'eliminazione al Mondiale di Belgrado.

La sconfitta alla Stark Arena durante il Mondiale di Belgrando contro il mongolo Baatarsukh, è stata l’ultima sfida da dilettante di Vincenzo Mangiacapre. Il campione di Marcianise lo ha annunciato tramite il suo account di Instagram con un commovente messaggio di ringraziamento. Il forte pugile campano lascia con un bronzo Mondial conquistato nel 2011 a Baku in Azerbaigian, e soprattutto una meravigliosa medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Un grande rammarico è sicuramente quello di Rio de Janeiro del 2016 quando una ferita allo zigomo lo costrinse a dire addio alla corsa al podio bis.

“Giovedì si è concluso il mio ultimo incontro da Dilettante; dopo ben 12 anni di attività senza stop è arrivata anche la mia ora. Sono qui a dirvi che “matrix” chiude da oggi la sua carriera dilettantistica.

Voglio lasciarvi dicendo grazie del sostegno che mi avete dato, grazie di aver sofferto e gioito tra vittorie e sconfitte ma il grazie più grande va alle Fiamme Azzurre, la mia unica forza e salvezza per aver avuto la possibilità di raggiungere tutte le vittorie. Grazie alla Federazione Pugilistica Italiana che mi ha supportato fino ad oggi dandomi la possibilità di potermi mettere ancora in discussione. Un grande grazie va a te Riccardo D’Andrea che mi hai acceso quella lampadina, mi dispiace che la fine non sia andata come avevamo sognato, ma l'importante è averci provato.

L'ultimo ringraziamento, ma non meno grato, va a te Erika Rosignoli, che insieme a me hai fatto tanti sacrifici per aiutarmi e supportarmi verso il mio cammino, ma da oggi mi dedicherò finalmente a quello che mi sono lasciato indietro in tutti questi anni (la famiglia) ma soprattutto la mia dolce principessa. Buona serata a tutti dal vostro e sempre “matrix del pugilato”.

Dopo l’addio di Russo a luglio ora arriva quello di Mangiacapre, un altro grande campione che Marcianise ha regalato al pugilato dilettantistico azzurro.