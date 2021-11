Casertana ripresa due volte dal Lavello, sfuma il sorpasso al Bitonto Domenica prossima lo scontro diretto con i pugliesi per il primo posto nel girone H di Serie D

Due volte avanti, due volte ripresa: la Casertana pareggia 2-2 in trasferta sul campo del Lavello nell'undicesima giornata del girone H di Serie D. Vantaggio dei falchetti con Favetta, su calcio di rigore, pari di Brunetti, 1-2 di Felleca e sigillo sul match di Ouattara. I rossoblù restano secondi non approfittando del mezzo passo falso della capolista Bitonto (0-0) in casa col Bisceglie prima dello scontro diretto, in programma domenica prossima alle 14,30 allo stadio “Pinto”.

Il tabellino.

Lavello - Casertana 2-2

Marcatori: pt 31' Favetta (rig.); st 17' Brunetti, 21' Felleca, 30' Ouattara.

Lavello (4-3-3): Amata; Vitofrancesco (43' st Syku), Brunetti, Fusco (35' pt Ouattara), Dell’Orfanello; Mercuri (25' st Giordano), Herrera (18' st Logoluso), Addae; Liurni, Caruso (1' st Marcellino), Liurni. A disp.: Carretta, Larocca, Tavarone, Cooper. All.: Zeman.

Casertana (4-3-3): Trapani; Tufano, Di Somma, Pambianchi, Monti; Vacca (25' st Carannante), Feola, Maresca (33' st Cusumano); Mansour (33' st Chinappi), Favetta (43' st Liccardi), Sansone (42' pt Felleca). A disp.: Sarracino, Rainone, D’Ottavi, Capitano. All.: Maiuri.

Arbitro: Nigro della sezione di Prato.

Note: Ammoniti: Mansour (Ca), Addae (La), Feola (Ca), Trapani (Ca), Favetta (Ca). Angoli: 5-5. Spettatori: circa un migliaio. Recupero: pt 2', st 5'. Spettatori: 1000 circa.