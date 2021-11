Tennis, il casertano Rianna miglior coach del 2021 Nella "Festa delle Stelle" a Torino il tecnico campano ha ricevuto un meritato riconoscimento.

Il 2021 è stato l’anno più bello per il tennis italiano in era moderna. Era dai tempi di Adriano Panatta che non si raggiungevano risultati così importanti. Manca ancora uno Slam al maschile, quello che hanno vinto a Parigi solo il romano e il grande Nicola Pietrangeli, ma ad andarci vicino è stato Matteo Berrettini che è stato battuto in quattro set a Wimbledon dal numero uno al mondo Novak Djokovic.

Annata eccezionale che è stata completata dalla scalata imperiosa di Jannik Sinner, anche lui come Berrettini ha chiuso nella top ten, e dalle conferme di Sonego, Fognini, Musetti e gli altri. A Torino, dove sono appena finite le Nitto ATP Finals vinte da Zverev e dove giovedì’ inizierà la Coppa Davis, è andata in scena anche la “Festa del Tennis” della Federazione Italiana Tennis guidata dal presidente Angelo Binaghi.

Tanti i premi assegnati a giocatori e tecnici tra cui spunta anche un pezzo di Campania grazie al casertano Umberto Rianna (nella foto al recente Challenger di Napoli). Il tecnico federale è stato premiato come coach dell’anno, una grande soddisfazione per uno dei protagonisti della grossa crescita del movimento azzurro. Infatti Rianna, insieme all’attuale capitano di Davis Filippo Volandri, negli ultimi anni ha lavorato tanto sui giovani e ha seguito da vicino il lavoro dei vari team sui giocatori che frequentano il circuito ATP.

Spesso è in panchina al fianco dei coach di Sonego, Musetti e di Matteo Berrettini. Rianna e Volandri hanno collaborato e tanto con i vari staff per alzare l’asticella e i risultati si sono visti. Venerdì l’Italia esordirà in Coppa Davis al Pala Alpitour di Torino contro gli Stati Uniti, sabato sfida con la Colombia, e dietro a Filippo Volandri ci sarà proprio Umberto Rianna pronto a vivere un’altra entusiasmante avventura della sua bella carriera e portare anche un po' di Campania nella competizione che regala alla squadra vincitrice la mitica "insalatiera".

Di seguito tutti i premi della “Festa del Tennis”:

Miglior Giocatore: Jannik Sinner

Miglior Giocatrice: Camila Giorgi

Impresa dell'anno: Matteo Berrettini

Most Improved: Jasmine Paolini

Next Gen Maschile: Flavio Cobolli

Next Gen Femminile: Lucia Bronzetti

SuperTennis Awards alla carriera: Giampiero Galeazzi

Miglior Torneo: Nitto ATP Finals

Coach dell’anno: Umberto Rianna

Insegnante dell’anno: Francesco Cinà

Dirigente dell’anno: Ernesto Albanese

Wheelchair: Luca Arca

Giornalista dell’anno: Riccardo Crivelli

Padel: Nazionale femminile

Beach tennis: Gasparri/Valentini

TPRA: Veronica Castellano

Foto: Federtenniscampania.it