Casertana, quattro schiaffi dalla Mariglianese e primato perso Serie D, girone H, i falchetti in dieci dal 46' del primo tempo per l'espulsione di Favetta

Dura una giornata il primato in classifica della Casertana nel girone H di Serie D. I falchetti, in 10 dal 46' del primo tempo per l'espulsione di Favetta, vengono travolti sul campo della Mariglianese con il finale di 4-1 e sorpassati da Francavilla, Audace Cerignola e Bitonto. In gol Esposito, su rigore, sul finire del primo tempo; Aracri (doppietta), Monti e Tommasini nella ripresa.

Il tabellino.

Mariglianese – Casertana 4-1

Marcatori: pt 42’ Esposito (rig.); st 2' Aracri, 5' Aracri (M), 20' Monti, 40' Tommasini.

Mariglianese: Maione, Peluso (23' st Massaro), De Angelis, Pantano, Varchetta, Tommasini, Faiello (40'st V, Palumbo), Langella, Esposito, Aracri (41' st Ragosta), Di Martino (42' st L. Palumbo). A disp.: Cefariello, De Giorgi, D'Onofrio, Prevete, Orlando, Massaro. All.: Sanchez.

Casertana: Trapani, Pambianchi, Rainone, Vacca (15' st Feola) Vicente, Felleca (30' st Chinappi), Mansour (4'st Liccardi), Monti, Maresca (6' st D’Ottavi), Capitano (30' st Nicolau), Favetta 5. A disp.: Sarracino, Di Somma, Cusumano, Carannante. All.: Maiuri.

Arbitro: Sacchi della sezione di Macerata.

Note: Espulso Favetta al 46' pt per somma di ammonizioni. Ammoniti: Peluso, Favetta, Capitano, Panbianchi.