Casertana, scivolone casalingo: 0-2 col fanalino di coda Brindisi Serie D, girone H. Primo successo stagionale in campionato per i pugliesi

Nella quattrodicesima giornata del girone H di Serie D matura la seconda sconfitta consecutiva per la Casertana, che cede il passo, a sorpresa, al fanalino di coda Brindisi tra le mura amiche dello stadio “Pinto”. Finisce 0-2 per i pugliesi del direttore sportivo Dionisio e del tecnico Di Costanzo, che brinda al primo successo stagionale in campionato contro la sua ex squadra con i gol di Kordic e Bubalo.

Il tabellino.

Casertana – Brindisi 0-2

Marcatori: pt 35’ Kordic; st 31’ Bubalo.

Casertana (4-3-3): Trapani; Tufano (31’ st D’Ottavi), Di Somma, Pambianchi, Monti; Maresca, Vicente, Vacca (37’ st Feola); Mansour, Liccardi, Felleca (27’ st Nicolau). All.: Maiuri.

Brindisi (4-4-2): Cervellera; Romano, Spinelli (27’ st Zappacosta), Moi (33’ pt Alfano), Falivene; Silvestro (36’ st Merito), Galdean, Esposito, Badje (1’ st Rekik): Bubalo, Kordic (45’ st Trovè). All.: Di Costanzo.

Arbitro: Virgilio della sezione di Agrigento.

Note: Espulso al 10' st Maresca per somma di ammonizioni. Ammoniti: Maresca, Vicente, Vacca, Romano, Silvestro. Angoli: 4-3. Recupero: pt 1' pt, st 4'. Spettatori: 500 circa.