Il basket e la Juvecaserta piangono Stevan Jelovac Addio al giocatore serbo, protagonista in canotta bianconera nella stagione 2012/2013

Il basket europeo è in lutto per la scomparsa di Stevan Jelovac. Il lungo è morto all'età di 32 anni per le conseguenze di un ictus, che aveva colpito il serbo nel corso di un allenamento nell'avventura con l'Aek Atene. Ore di lutto per la squadra greca, che aveva dedicato al giocatore il successo del weekend nella speranza di notizie confortanti dalla Serbia. Purtroppo l'ex Juvecaserta non ce l'ha fatta e il nuovo club di Terra di Lavoro ha espresso cordoglio per la morte del cestista di Novi Sad, protagonista in bianconero nella stagione 2012/2013. "La Ble Juvecaserta Academy ha appreso con sgomento della prematura scomparsa di Stevan Jelovac, di cui i tifosi casertani avevano avuto modo di apprezzarne le qualità sportive, ma soprattutto quelle umane nel corso della stagione 2012/2013, quando aveva indossato la maglia della Juvecaserta in serie A contribuendo fattivamente al buon campionato condotto quell’anno dalla squadra affidata a coach Sacripanti. - si legge nel comunicato della Juvecaserta Academy - Il Presidente Farinaro, lo staff dirigenziale e tecnico della Ble Juvecaserta Academy, in questo triste momento, esprimono la più sincera ed affettuosa solidarietà ai familiari dello sfortunato giocatore".