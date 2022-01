Casertana, sorriso all'ultimo respiro a San Giorgio: decide Favetta Serie D, girone H, diciannovesima giornata: vincono i falchetti

Nella diciannovesima giornata del girone H di Serie D la Casertana vince in trasferta in casa del San Giorgio. Decide un gol, nel finale di gara, su calcio di rigore, di Favetta. Un successo fondamentale per ripartire di slancio dopo qualche passo falso di troppo.

Il tabellino.

San Giorgio – Casertana 0-1

Marcatore: 48' st Favetta (rig.)

San Giorgio (4-2-3-1): Bellarosa; Ruggiero, Raucci, Imputato (46’st Onesto), De Siena; Caprioli, Di Pietro; Mancini, Argento, Greco; Varela (28’st Scalzone). A disp.: Barbato, Luongo, Paradiso, Zavarone, Strazzullo, Di Maio, Improta. All.: Ambrosino.

Casertana (4-3-3): Bovenzi; Rossi, Rainone, Salto, Monti; Maresca (17'st Chinappi), Carannante, Vacca (23’st Addessi); Sansone, Favetta, Mansour (33'st Felleca). A disp.: Trapani, Di Somma, Feola, Nicolau, Capitano, Colacicco. All.: Maiuri.

Arbitro: Bouabib della sezione di Prato.

Note: Ammoniti: Imputato, Caprioli, Raucci, Di Pietro; Maresca, Sansone, Carannante, Addessi. Angoli: 1-4. Recupero 2 pt; 2 st. Spettatori: 300 circa.