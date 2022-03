Tiro a Volo, Cassandro pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo Il ragazzo di Capua è pronto all'esordio stagionale a Nicosia in Coppa del Mondo.

Quella iniziata oggi è la settimana più attesa dai tiratori azzurri che saranno impegnati nella Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF del 2022. A Cipro sono già arrivati gli specialisti del Trap, mentre giovedì arriveranno anche quelli dello Skeet guidati dal Direttore Tecnico della Nazionale Andrea Benelli. Ci sarà anche il ragazzo di Capua Tammaro Cassandro, che andrà a caccia subito di un risultato importante dopo un 2021 da sogno con la conquista della finale Olimpica alla prima partecipazione. A Cipro, oltre al campano, Benelli schiererà in pedana anche Gabriele Rossetti, Elia Sdruccioli, Niccolò Sodi, Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Chiara Cainero e Martina Maruzzo. Per Cassandro e gli altri l’appuntamento con le gare ufficiali è previsto per domenica 13 marzo.