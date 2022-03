Tiro a volo: Cassandro d'argento in Coppa del Mondo A Cipro il tiratore di Capua ha chiuso alle spalle dell'egiziano Azmy Mehelba.

E’ un grandissimo Tammaro Cassandro quello che ha chiuso al secondo posto la prima Tappa di Coppa del Mondo di Skeet andata in scena a Nicosia. Sull’isola di Cipro il ragazzo di Capua è stato competitivo fin dalle prime battute e nella finale odierna era avanti fino all’ultimo turno di lancio.

L’azzurro è stato penalizzato da un doppio zero che l’egiziano Azmy Mehelba è riuscito a sfruttare al massimo mettendosi al collo la medaglia d’oro. Per Cassandro, che nel 2021 è stato capace di conquistare la finale anche alle Olimpiadi di Tokyo alla prima partecipazione assoluta, è il terzo podio in Coppa del Mondo. In precedenza ci era già salito per due volte con l’argento di Lonato del Garda ed il bronzo proprio a Cipro ma sulle pedane di Larnaca.

Felice il CT Andrea Benelli anche in vista della prova mista di domani quando Tammaro Cassandro ssarà in pedana in coppia con Diana Bacosi. “Sono molto soddisfatto di Tammaro (Cassandro, ndr), bravissimo in gara, in semifinale e nel medal match. Per quanto riguarda gli altri, si poteva fare meglio. C’è da tenere conto che abbiamo iniziato la preparazione un po’ in ritardo in virtù del fatto che gli appuntamenti più importanti della stagione saranno in agosto e settembre. In ogni caso, ci sono buoni margini di miglioramento”.