Tiro a volo, Cassandro si regala il bis d’oro nella prova a squadre Gli azzurri hanno battuto in finale gli Stati Uniti d’America, soddisfatto il CT Andrea Benelli.

La trasferta di Nicosia, sull’Isola di Cipro, è stata trionfale per Tammaro Cassandro. Il tiratore di Capua ha chiuso la prima tappa di Coppa del Mondo con un argento e due ori, il secondo giunto ieri nella prova a squadre. L’Italia ha trionfato col terzetto composto dal campano da Elia Sdruccioli e Gabriele Rossetti. Il terzetto azzurro si è qualificato per il gold match con lo score di 218/225, un punto in meno rispetto agli statunitensi Adam Mc Bee, Philip Russell Jungman e Hayden Stewart, che hanno chiuso al primo posto con 219. In finale, dove tutto si azzera, il duello è stato vinto dall’Italia per 7 a 3.

“Concludiamo questa trasferta con tre ori, un argento ed un bronzo. Non male come inizio di stagione – ha commentato soddisfatto il Direttore Tecnico Andrea Benelli – Non era né scontato né facile, anche considerando il forte vento e le temperature rigide che hanno condizionato tutta la gara. Mi complimento con tutti i componenti del team”.

La tappa di Coppa del Mondo a Cipro si è chiusa in generale in maniera trionfale per l’Italia che ha vinto il medagliere.

RISULTATO

Skeet Team Donne: 1ª ITALIA (Diana BACOSI – Martina BARTOLOMEI – Chiara CAINERO) 215/225 – 7; 2ª USA (Catlin CONNOR – Austin Jewell SMITH – Dania Jo VIZZI) 214/225 –3; 3ª SLOVACCHIA (Danka BARTEKOVA – Lucia KOPCANOVA – Vanessa HODKOVA) 207/225 - 6

Skeet Team Uomini: 1ª ITALIA (Tammaro CASSANDRO – Gabriele ROSSETTI – Elia SDRUCCIOLI) 218/225 - 7; 2ª USA (Adam MC BEE – Philip Russell JUNGMAN – Hayden STEWART) 219/225 - 3; GERMANIA (Sven KORTE – Vincent HAAGA – Felix HAASE) 217/225 (+1) - 6.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.