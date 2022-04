Tiro a volo, Coppa del Mondo: Simeone trionfa anche nella Mixed Team Nella specialità dello Skeet l'azzurro ha conquistato il secondo oro in due giorni.

La trasferta di Lima resterà per tanto tempo nel cuore e nella mente di Domenico Simeone. Il tiratore che difende i colori delle Fiamme Oro ha vinto l’oro nello Skeet nella specialità del Mixed Team con la compagna Simona Scocchetti. Il ragazzo di Baia di Latina e la tiratrice dell’Esercito, dopo aver chiuso in testa le qualificazioni con 145 su 150, hanno affrontato nella finale per il primo posto contro il team statunitense composto da Austen Jewell Smith e Dustan Taylor. Sfida esaltante che ha visto le due coppie arrivare sul 5 a 5 e giocarsi tutto allo spareggio dove gli azzurri hanno avuto la meglio. Da segnalare anche il quarto posto dell’altra coppia azzurra composta da Francesca Del Prete e Cristian Ciccotti.

Per il campano Domenico Simeone la trasferta sudamericana si è chiusa con due ori nelle ultime due gare, segno evidente di una grande capacità di restare concentrato per dare una grande mano sia alla squadra che alla coppia. Al termine della gara ha parlato anche il tecnico Filippetti: “Bellissima gara quella del Mixed, con due coppie che hanno dato il massimo e l’oro conquistato da Simona e Domenico ci ha ricompensato del tanto impegno. Grazie alla Federazione ed al Presidente Rossi per averci dato la possibilità di partecipare”. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo ISSF sarà a Lonato del Garda (BS) dal 19 al 30 aprile.

RISULTATI

Skeet Mixed Team: 1^ ITALIA 2 (Simona SCOCCHETTI – Domenico SIMEONE) 145/150 – 5 (+4); 2^ STATI UNITI 1 (Austen Jewell SMITH – Dustan TAYLOR) 144/150 – 5 (+3); 3^ STATI UNITI 3 (Catlin CONNOR – Hayden STEWART) 143/150 - 7; 3^ FRANCIA 1 (Lucie ANASTASSIOU – Eric DELAUNAY) 138/150 – 6; 4^ ITALIA 1 (Francesca DEL PRETE – Cristian CICCOTTI) 137-150 – 1; 4^ STATI UNITI 2 (Dania Jo VIZZI – Adam MC BEE) 141/150 – 0.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma; Cristian Ciccotti (Carabinieri) di Roma; Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Ladies: Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR); Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT).

Commissario Tecnico: Andrea Filippetti.