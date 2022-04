Tiro a volo: a Lonato c’è in gara il casertano Tazza Il tiratore delle Fiamme Oro fa parte dei convocati del CT dello Skeet Andrea Benelli.

Mercoledì 20 aprila sulle pedane di Lonato del Garda in provincia di Brescia, inizierà la tappa di Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet. Gli azzurri della seconda specialità arriveranno il 23 aprile guidati dal Direttore Tecnico Andrea Benelli. Tra i convocati c’è anche il tiratore delle Fiamme Oro, il casertano Giancarlo Tazza.

Oltre a lui sono stati convocati anche Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) e Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo. Tra le donne Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei di Laterina (AR) e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) per la squadra femminile; Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) e Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) per RPO femminili.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Uomini: Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

RPO uomini: Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo; Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta.

Donne: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

RPO donne: Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo H. Bionda.

IL PROGRAMMA DI GARE

Mercoledì 20 Aprile Allenamenti Ufficiali Trap

17.30 Cerimonia di Apertura

Giovedì 21 Aprile Gara Trap M e F (75 piattelli)

Venerdì 22 Aprile Gara Trap M e F (50 piattelli)

15:15 S.finale 1 Trap F

15:55 S.finale 2 Trap F

16:30 Medal Match Trap F

17:15 S.finale 1 Trap M

18:00 S.finale 2 Trap M

18:30 Medal Match Trap M

Sabato 23 Aprile Gara a Squadre Trap M e F

15:15 bronze Match Team Trap F

15:45 Gold Match Team Trap F

16:30 bronze Match Team Trap M

17:00 Gold Match Team Trap M

Domenica 24 Aprile Gara Trap Mixed Team

16:05 S.finale 1 Mixed Team Trap

16:30 S.finale 2 Mixed Team Trap

17:00 Gold Match Mixed Team Trap

Lunedì 25 Aprile Allenamenti Ufficiali di Skeet

Martedì 26 Aprile Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Mercoledì 27 Aprile Gara Skeet M e F (75 piattelli)

15:30 S.finale 1 Skeet F

16:05 S.finale 2 Skeet F

16:50 Medal Match Skeet F

17:30 S.finale 1 Skeet M

18:05 S.finale 2 Skeet M

18:50 Medal Match Skeet M

Giovedì 28 Aprile Gara a Squadre Skeet M e F

15:15 bronze Match Team Skeet F

15:45 Gold Match Team Skeet F

16:30 bronze Match Team Skeet M

17:00 Gold Match Team Skeet M

Venerdì 29 aprile Gara Skeet Mixed Team

16:05 S.finale 1 Mixed Team Skeet

16:20 S.finale 2 Mixed Team Skeet

16:45 Gold Match Mixed Team Trap