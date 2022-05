Casertana, vincere contro il San Giorgio per staccare il pass playoff Ma non sarà facile: i prossimi avversari devono evitare la retrocessione

Casertana, adesso conta solo vincere per staccare il pass per i playoff di Serie D.

Il pareggio di domenica scorsa con il Molfetta ha complicato i piani di Nicolau e compagni che ora hanno un solo risultato a disposizione domenica prossima contro il San Giorgio per essere padroni del proprio destino.

Ma non sarà facile perchè il prossimo avversario mantiene ancora due punti di margine sulla penultima in classifica, il Bisceglie, ma tutto è ancora in ballo. Infatti, se la Casertana dovesse vincere e il Bisceglie fare altrettanto contro il Nola, il San Giorgio retrocederebbe.

Per la verità, anche in caso di pareggio della Casertana, sarebbero comunque playoff purché la Nocerina faccia altrettanto, oppure perda, domenica sul campo del Bitonto.

Ma è chiaro che la Casertana non può e, soprattutto, non deve fare calcoli ma guardare esclusivamente alla vittoria contro il San Giorgio. Feola vuole puntare a dei playoff da protagonisti per riscattare una stagione regolare assolutamente mediocre.

Il tutto, naturalmente, nell'ottica di un possibile ripescaggio, in attesa che il Consiglio Federale comunichi i criteri per beneficiare dell’approdo in serie C, in caso di mancata iscrizione di qualche squadra al campionato di terza serie.

Contro il San Giorgio Feola non avrà Di Somma, out per squalifica. Da verificare le condizioni di Maresca e Addessi,