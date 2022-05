Casertana aggrappata ai playoff per il ripescaggio: ecco i criteri L'imperativo è battere il San Giorgio domenica per continuare a sperare

La Casertana si aggrappa ai playoff e ai criteri elaborati per il ripescaggio in serie C.

Ci vorrà almeno un mese e mezzo per conoscere la categoria in cui i falchetti giocheranno nella prossima stagione.

Innanzitutto più lontano la squadra arriverà in questo finale di stagione, più alte saranno le percentuali di ripescaggio. Che sono comunque poche.

Ma andiamo a vedere quali sono i criteri elaborati: una prima lista prioritaria sarà composta tra le nove squadre che hanno vinto i playoff dei rispettivi gironi, con una classifica elaborata in base alla media punti conquistati nella stagione regolare.

La Casertana, chiudendo al quinto posto in classifica, pur vincendo i propri spareggi non sarà molto in alto in quella graduatoria.

Poi molto dipende da quante defezioni ci saranno; certo non aiuta come causa di non «ripescabilità» la circostanza di non essere stati ammessi ad uno dei due tornei precedenti di C per mancanza della licenza nazionale anche se, circostanza da non sottovalutare, falchetti hanno conservato la matricola come