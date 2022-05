Casertana, contro il San Giorgio prezzi scontati: il club chiama i tifosi Entreranno gratis under 12 e donne

Domenica ultimo appuntamento al “Pinto” per la Casertana e il club vuole il sostegno del pubblico.

La società ha comunicato che l’ingresso allo stadio sarà gratuito per gli under 12 e per le donne. Dieci euro il costo del tagliando in tribuna, 5 nei distinti. La società dunque chiama a raccolta i tifosi in vista della partita contro il San Giorgio che mette in palio i playoff.

In ogni caso, anche staccando il pass per gli spareggi, la Casertana proseguirà il cammino in trasferta.

Capitolo formazione. Squalificato Di Somma, tiene in apprensione il giovane Colacicchi, che soffre di un problema muscolare. Certo il ritorno tra i titolari di capitan Rainone, Il San Giorgio a Cremano, infatti, ha bisogno di almeno un punto per conquistare i playout per la salvezza.

Facile immaginare che Favetta e compagni si troveranno di fronte un avversario chiuso e guardingo. Ora testa solo a domenica e all'obiettivo da centrare. Solo così, almeno parzialmente, si potranno cancellare le delusioni di questa stagione.