Casertana, la C è più vicina ma domani conta solo vincere Al "Pinto" si spera nel pubblico delle grandi occasioni

Adesso battere il San Giorgio nell'ultima giornata di regular season acquista una valenza ancora più importante.

C'è un ostacolo in meno sulla strada della serie C. La non ripescabilità di chi non è stato ammesso tra i pro è un criterio di sbarramento che varrà solo per quelle società la cui non ammissione sarà decisa quest’estate per il prossimo campionato.

Dunque per la Casertana ci sono tutti i requisiti per il grande salto. Tocca alla squadra conquistare sul campo il miglior piazzamento possibile in graduatoria conquistando i playoff e arrivare il più lontano possibile.

Poi naturalmente molto dipenderà dal numero di squadre che non si iscriveranno l'anno prossimo al campionato di terza serie.

Anche i tifosi domenica contro il San Giorgio dovranno fare la loro parte mettendo via le polemiche di un'intera stagione e tornare vicini alla squadra.

La disaffezione dopo l'esclusione cocente dalla C dello scorso anno è stata comprensibile ma ora il Pinto dovrà essere l'arma in più nella corsa ai playoff e alla promozione.