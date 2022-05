Casertana, tutto da resettare. D'Agostino vuole svoltare Il Club nel 2023 vuole allestire una squadra competitiva

La Casertana si è fatta male da sola e ha detto addio ai playoff di serie D all’esito di una stagione fallimentare, conclusa nel peggiore dei modi dopo due cambi di guida tecnica che non hanno portato alla svolta.

Fallito anche l’ultimo obiettivo rimasto, ora si aprono i processi e si traccia un bilancio. La sensazione è che si dovrà resettare tutto e rifondare per riportare entusiasmo.

Il presidente Giuseppe D’Agostino non ha nascosto la sua delusione spiegando come immaginava che la squadra potesse stentare in avvio ma sperava che poi le cose si potessero aggiustare a novembre.

Ora si apre un’ampia fase di valutazione all'interno del club per allestire una squadra competitiva perché il prossimo campionato in serie D dovrà essere vissuto necessariamente da protagonista.

Sullo sfondo resta il discorso stadio: una volta ultimato al completo restyling del “Pinto” questo dovrebbe consentire alla Casertana di svoltare in maniera decisiva e programmare anche in maniera più lungimirante il futuro tecnico dei falchetti.