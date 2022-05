Tiro a volo: Cassandro pronto per la Coppa del Mondo in Azerbaijan Gli azzurri dello Skeet arriveranno il 31 maggio a Baku sotto la guida di Andrea Benelli.

Dopo le Olimpiadi e l’eliminazione in finale, Tammaro Cassandro è tornato in Coppa del Mondo con l’obiettivo di riprovare l’assalto al podio a Parigi 2024. Percorso che è già iniziato nei mesi scorsi e che prosegue con la tappa di Baku in Azerbaijan dove la squadra di Skeet, guidata dal direttore tecnico Andrea Benelli, arriverà il 31 maggio per disputare le sue gare. Il tiratore casertano è certamente tra i più attesi insieme al campione Olimpico di Rio de Janiero 2016 Gabriele Rosselli. Colo loro in pedana salirà anche Luigi Agostino Lodde tra gli uomini e tra le donne le convocate sono Martina Bartolomei, Chiara Cainero e Martina Maruzzo. A supporto di entrambe le squadre, guidate da Andrea Benelli, ci sarà anche il Preparatore Atletico Fabio Partigiani.

Di seguito tutti i convocati e il programma della prova di Coppa del Mondo in Azerbaijan.

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI)

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Martina Bartolomei di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA GARA

Sabato 28 Maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Domenica 29 Maggio Gara Trap M e F (75 piattelli)

Lunedì 30 Maggio Gara Trap M e F (50 piattelli)

14:00 Semifinali e Finale Trap F

13:30 Semifinali e Finale Trap M

Martedì 31 Maggio Gara a Squadre Trap M e F

14:30 Medal Matches Team Trap F

15:30 Medal Matches Team Trap M

Mercoledì 1 Giugno Gara Trap Mixed Team

12:00 Medal Matches Mixed Team Trap

Giovedì 2 Giugno Allenamenti Ufficiali di Skeet

Venerdì 3 Giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Sabato 4 Giugno Gara Skeet M e F (75 piattelli)

12:00 Semifinali e Finale Skeet F

13:30 Semifinali e Finale Skeet M

Domenica 5 Giugno Gara a Squadre Skeet M e F

14:30 Medal Matches Team Skeet F

15:30 Medal Matches Team Skeet

Lunedì 6 Giugno Gara Skeet Mixed Team

12:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Baku è +2 rispetto all’Italia).