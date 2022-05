Casertana, i motivi di un fallimento: a gennaio non c'è stata la svolta Mercato di riparazione insufficiente per i falchetti

Tutti in discussione nella Casertana che ha urgente bisogno di rifondare dopo una stagione deludente.

Nel mirino è finito soprattutto il ds Guiglielmo Accardi che nel mercato invernale non è riuscito a segnare quel cambio di passo necessario.

Anzi, alcune scelte del mercato di riparazione sono andate ad indebolire la rosa. Ceduti Sansone e Panbianchi, non sono arrivati sostituti all'altezza. in termini di qualità ed esperienza ma purtroppo così non è stato. Al posto di Sansone è arrivato Kosovan ma l’ucraino non ha quasi mai inciso. Stesso dicasi per Diaz.

Una campagna di rafforzamento sbagliata. Accardi, dall'alto della grande sensibilità umana e professionale che tutti gli riconoscono, si è preso la paternità di queste scelte. Ora bisognerà capire se si ripartirà da lui o la proprietà opterà per un nuovo direttore sportivo.

Ma inevitabilmente si aprirà un’ampia fase di valutazione all'interno del club per allestire una squadra competitiva perché il prossimo campionato in serie D dovrà essere vissuto necessariamente da protagonista.