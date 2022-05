Accardi-Casertana, a giorni il summit per decidere se proseguire insieme Il ds. "Stagione difficile, potevamo fare di più"

Archiviata una stagione fallimentare, la Casertana, tranne un’improbabile ripescaggio, si prepara ad affrontare un altro campionato di serie D con l’intento però di rientrare subito tra i professionisti.

Da sciogliere innanzitutto il nodo del rapporto tra il ds Guglielmo Accardi e la società rossoblu che dovrà fare tutte le valutazioni del caso.

“Abbiamo appena finito il campionato – dichiara il diesse rossoblù – e ci stiamo dedicando alla chiusura della stagione. Nei prossimi giorni ci incontreremo con il presidente D’Agostino e cercheremo di fare il punto della situazione e capire in che direzione bisogna andare. C’è da capire come finiranno i vari campionati per avere un quadro più preciso di quelle che sono le aspettative di ripescaggio".

"Insomma - chiosa Accardi - bisognerà attendere ancora un’altra settimana e poi ci vedremo con il presidente per capire i passi da fare per il futuro. Per quanto mi riguarda, il mio rapporto con la Casertana era di un anno e, pertanto, mi vedrò con il presidente per capire se ci saranno i presupposti per continuare ma lo faremo in tutta serenità”.