Casertana, patron D'Agostino riflette su ds e allenatore Sembra improbabile un ripescaggio del club in Serie C

Il patron della Casertana Giuseppe D’Agostino riflette sul futuro del club prima di dare avvio alla programmazione della prossima stagione.

Sembra improbabile un ripescaggio in serie C per i falchetti, con il termine di scadenza per depositare le domande di iscrizione fissato al 22 giugno.

Intanto in casa rossoblù si ragiona sulla costruzione della nuova rosa a partire da direttote sportivo e allenatore.

Il patron in settimana dovrebbe incontrare il ds Guglielmo Accardi per capire se proseguire insieme, dopodichè si valuterà il nuovo tecnico e gli elementi della rosa.

Quest'anno nei ruoli di terzino, sia destro che sinistro, a un certo punto della stagione la Casertana ne è stata completamente priva. E questo ha rappresentato il principale tallone d'Achille.

"Per quanto mi riguarda - aveva dichiarato Accardi nei giorni scorsi - il mio rapporto con la Casertana era di un anno e, pertanto, mi vedrò con il presidente per capire se ci saranno i presupposti per continuare ma lo faremo in tutta serenità”.