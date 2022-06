Casertana, patron D'Agostino vuole il ripescaggio in serie C E sul fronte direttore sportivo si valuta il dopo-Accardi

Il presidente Giuseppe D'Agostino non vuole lasciare nulla di intentato e farà di tutto per il ripescaggio della Casertana in Serie C.

Tra fideiussioni e da tasse da versare il ripescaggio costerebbe circa un milione di euro ma c’è fiducia che quella istanza possa essere accolta con il ritorno dei falchetti in serie C.

Nonostante la graduatoria veda i rossoblu ancora lontani dalle prime posizioni, una valutazione più realistica delle chanche la si potrà fare solo ad inizio luglio quando, scaduti i termini per l’iscrizione tra i professionisti, sarà cristallizzato il dato delle squadre che avranno dato forfait in serie A e in serie B.

Intanto dopo l'incontro dell'altro ieri, sembra difficile una riconferma di Accardi nel ruolo di direttore sportivo. Il presidente, sta vagliando una lista di nomi per il papabile sostituto.